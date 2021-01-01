Рецепт приготовления браги из винограда для чачи в домашних условиях
Фруктовый самогон всегда славился достойным качеством и непревзойденным ароматом. А самым благодатным для его получения сырьем для браги издревле считался виноград. На Кавказе — родине ценителей виноградных напитков — виноградный самогон именуют чачей. Чача по праву занимает отдельное место среди рецептов домашнего самогона. О том, как правильно поставить брагу для чачи, и пойдет речь.
Сначала поговорим о сырье
Виноградный самогон уникален тем, что для его изготовления нам не потребуется непосредственно сам виноград: его можно применить и на менее трудозатратные продукты, такие как сок или вино. Для изготовления браги же используется виноградный жмых (или мезга), которые остаются как раз после того, как получены вино или сок. Разумеется, можно поставить брагу и на самом винограде, но принципиальной необходимости использовать его целиком нет. Если уж нет желания заниматься получением сока или производством вина — лучше взять недозревшие грозди.
Оптимально для приготовления браги подойдет жмых домашнего винограда: так мы точно будем уверены, что никто его “гадостью не поливал”. Также это даст гарантию того, что на ягодных “шкурках” остались живыми и здоровыми нужные нам природные дрожжи.
Если домашнего винограда по какой-то причине нет, тщательно мойте покупной: его обрабатывают для сохранности диоксидом серы, а это соединение в бродильной емкости трансформируется в сероводород. Мы же не хотим, чтобы наш виноградный самогон, то бишь чача, имел запах тухлых яиц? Однако тщательная промывка уносит в канализацию и живые дрожжи, что тоже не вполне приемлемо. Оттого выгнать качественный самогон из купленного в розничной сети винограда будет довольно проблематично.
Немного терминологии.
Что такое жмых? Виноградный жмых — это то, что осталось после выжимки ягод. Чаще это растертая кожура ягод.
Что такое мезга? Мезга — раздавленные виноградные ягоды, предназначенные для производства вина. Для браги обычно используют мезгу, прошедшую через винное производство и отдавшую часть ценных веществ.
Далее — производство браги
Итак, сырье подобрали. Внимательно отнеситесь к процессу приготовления браги и следуйте рецепту. Виноградная брага — субстанция капризная и ошибок не прощает. Как итог — загубленные ингредиенты и непригодность напитка для употребления внутрь.
В целом, рецепт браги для чачи из винограда мало отличается от рецептуры приготовления сахарной браги.
Однако вот ряд нюансов:
- Рецепт приготовления браги зависит от того, какое сырье будет использовано: жмых, мезга или перебродившая мезга. В случае последней сырья нужно взять примерно в два раза больше.
- Для получения впоследствии настоящей чачи из приготовленной браги требуется использование винных дрожжей. Хлебопекарные дрожжи для нее подходят меньше, хотя их использование за неимением винных не возбраняется.
- Можно положиться на так называемые “дикие” дрожжи — те, что находятся на шкурках и в перебродившей мезге. В этом случае брожение будет идти дольше, но и конечный продукт получится благороднее.
- Использовать нужно свежую некипяченую мягкую воду: такая вода содержит растворенный кислород и минералы, необходимые для жизнедеятельности дрожжей. Чтобы обогатить воду кислородом, рекомендуется несколько раз медленно перелить ее из одной емкости в другую. Чтобы удалить хлор из водопроводной воды, ей нужно дать отстояться день-два.
- При изготовлении браги важно соблюдать температурный режим. Нельзя допускать перепадов температуры свыше плюс-минус пяти градусов Цельсия на протяжении всего процесса брожения.
- Во избежание появления плесени на поверхности браги нужно ухаживать за мезгой: В ПЕРВЫЕ ДВА-ТРИ ДНЯ как минимум один раз в день перемешивать содержимое бродильной емкости, погружая всплывшую мезгу обратно в толщу браги.
Рецепт браги для чачи из винограда
Ингредиенты:
- чистая вода — 30 литров;
- жмых — 10 литров (если используется перебродившая мезга, ее берем 20 литров);
- сахарный песок — от 7 до 10 килограммов в зависимости от сладости винограда;
- (при необходимости) винные дрожжи из расчета 10 граммов на 10 литров жмыха.
Приготовление:
- Помещаем жмых (или мезгу) в бродильную емкость.
- Засыпаем в емкость сахар и заливаем воду. температура воды должна быть примерно 20-25°С.
- Ставим бродильную емкость в темное теплое место (температура около 25°С).
- Через пару дней оцениваем процесс брожения: если брожение вялое, стоит добавить винные дрожжи, разведенные в теплой воде. Дрожжи добавляются постепенно до ощутимого ускорения брожения.
- Процесс брожения длится от 10 до 30 дней в зависимости от количества дрожжей в браге.
- Перед перегонкой брагу необходимо профильтровать.
Для получения качественного ароматного продукта, который можно будет смело называть чачей, необходимо осуществить правильную перегонку браги с разделением на фракции. Чтобы быть уверенным в результате, стоит купить самогонный аппарат (рекомендуем выбрать аппарат с ректификационной колонной Luxstahl 8m).
Обычно, чача является самостоятельным напитком, однако ее, как и любой другой самогон, можно использовать в рецептах домашних настоек на самогоне.
Если всё же у Вас имеется достаточно домашнего винограда разных сортов, и ничего, кроме чачи, Вы из него делать не планируете, то вот еще один рецепт браги для чачи из винограда. Для этого рецепта подойдут любые сорта, их даже можно использовать вместе. Лучше брать спелые или немного недозревшие ягоды.
Ингредиенты:
- чистая вода — 15 литров;
- ягоды винограда — 5 литров;
- сахарный песок — 2 килограмма;
- дрожжи — 40 граммов (сухие) или 200 граммов (живые).
Подготовка винограда:
- Виноград перебрать, чтобы не было мусора и гнилых ягод.
- Виноград промыть.
- Поместить виноград на 24 часа в морозилку: кристаллики льда повреждают ткани ягоды и все ценные вещества легче переходят в брагу.
- Непосредственно перед приготовлением браги виноград разморозить.
Приготовление браги:
- Ягоды без усилия размять руками или толкушкой — получится мезга.
- Поместить мезгу в бродильную емкость и залить водой, подогретой до температуры 30°С.
- Дрожжи развести по инструкции, оставить их в покое минут на 15, затем поместить в бродильную емкость.
- Добавить туда же сахар и хорошенько всё перемешать.
Маленький нюанс. Если Вы берете для браги Изабеллу (сорт винограда), для усиления органолептики чачи рекомендуем сахар добавлять не сразу, а через сутки. При этом вносить в сусло его нужно частями в несколько подходов (4-6).
- Бродильную емкость плотно закрываем и ставим в темное теплое место на одну-две недели.
После брагу нужно процедить, и можно перегонять! На выходе при сохранении пропорций рецепта выйдет около трех литров виноградного самогона — чачи.
Комментарии
Хм, не замораживал раньше виноград, надо в этом сезоне попробовать. А есть разница так-то вообще, кто сравнивал?
Бродит чутка быстрее вроде как
Я делаю такую брагу только в двух случаях. Первый – когда остается жмых от сока, или вина, и получается безотходное производство винограда, и второй вариант – когда урожай винограда не очень удался, или есть невызревший виноград. Тоже получается безотходно и вкусно. Во втором случае был приятно удивлен вкусом и запахом. Качество винограда никак не повлияло.
Правильно заметили, что нужно брать домашний виноград, чтобы химии никакой не было! Я как — то раз сделал с покупным, так у меня даже брожения толком не было. Пришлось все вылить!
Я делал с покупным, только предварительно отмывал и отмачивал очень долго, получилось вроде сносно. В том году посадил свой, вот все жду, когда завяжется.
Да, Вы правы, покупной нужно отмывать, его обрабатывают, чтобы дольше хранился. Но сделать можно, особенно когда перезревший по бросовой цене отдают. Правда, о диких дрожжах говорить уже не приходится, но хотя бы на спиртовых если поставить — сэм получится. Но чачей уже вряд ли можно будет назвать, конечно )))
По мне, так лучше обычные хлебные дрожжи добавить. Редко, когда есть время выжидать по месяцу. Сам неоднократно убедился в том, что и вкус ярче. К любому празднику чача в самый раз!
А какой виноград лучше всего подходит для чачи?
Я беру постоянно зеленый виноград. Главное, чтоб был отличный аппарат для перегонки, тогда ты получишь напиток отличного качества!
Сбраживать виноград на хлебных дрожжах — это кощунство.
Хочу всем посоветовать непременно попробовать сделать брагу из винограда, получается очень вкусно. Мы каждый год стараемся сделать хоть немного виноградного сока, а оставшийся жмых для браги подойдет в таком случае просто отлично. Мне больше на вкус нравится брага из темного винограда, мне кажется, что вкус немного ярче получается, ну а так кто как любит
Подскажите пожалуйста будет ли работать бражная колона с диаметром 80 мм и высотой 1,5м
Для ректификационной колонны параметры подходят. Для бражной высоковата, но в принципе, должна работать тоже
Подскажите пожалуйста рецепт чачи из осадка вина.Т.к. после изготовления осталось много «гущи», и ее не охота выливать.
за ранее спс.
Я почти всегда жмых собираю на брагу, но обязательно добавляю дрожжи. После отжима сока в жмыхе конечно остается что-то полезное для брожения, но уже конечно не так много. Поэтому подкармливаю дрожжами, со жмыхом хорошо и долго бродит. Вкус получается четкий и послевкусие приятное.
А мне из изабеллы нравится делать, из темного винограда. Я и вино делаю, а вот остатки, как раз на чачу пускаю. Ну, или если урожай удался, то по второму рецепту делаю. Получается вкусно, и аромат приятный. Мне нравится, гостям вроде бы тоже. Пробовал чачу в Абхазии, там она двух видов, или домашняя и жутко воняет, либо заводская, которая даже не пахнет практически. Моя мне нравится больше.
чача получается класс
Нужно ли отделять кисточки от винограда для чачи? Спасибо.
Нужно
после вина остался жмых, мы его по рецету , но без дрожжей, все перебродило. Отсеили жмых, потом бухнули осадок (гущу) после отстоя вина. Добавили сахар, но брожение слабенькое.Что в таком случае можно сделать, читаю ,что можно добавить дрожжи(винных нет,только хб) .
Скажите, а сколько раз можно использовать один и тот же жмых?
Не больше двух раз. Да и во второй раз выход мизерный уже
3 раза делал. 0.5 стакана изюма. 2 кг сахара на 10 л. Вкуснота.
Как косточки надо отделять ? Перед тем как в куб заливать брагу ?
Перед перегонкой жидкость сливают с осадка при помощи гибкого шланга (сырье и дрожжи в готовой браге находятся в осадке)
Знатоки, скажите пожалуйста, надо ли перемешивать брагу, если делаешь на виноградном жмыхе с дрожжами?
Брагу перемешивать в процессе брожения не нужно
Доброго времени суток, подскажите буду в первый раз делать брагу на изобеле. а можно применить инвертированный сахар?
Да, инвертированный сахар добавить можно
В начале статьи в абзаце про нюансы (в пункте 6): «Во избежание появления плесени на поверхности браги нужно ухаживать за мезгой: как минимум один раз в день перемешивать содержимое бродильной емкости, погружая всплывшую мезгу обратно в толщу браги.»
А теперь Вы пишите, что не нужно перемешивать.
Так перемешивать или нет?
Перемешивать требуется в первые сутки-двое. Потом уже не нужно. Спасибо, что подняли вопрос, откорректируем, конкретизируем.
Если в 120 литровой бочке засыпано половина жмыха,добавлено 10 кг сахара,и 40 литров воды,бродит на дд ,можно,ли ещё использовать этот жмых,если да,то как лучше это сделать
Повторно виноградный жмых для браги лучше не использовать. Сахара в жмыхе после брожения не останется (его и так там мало после отжима сока). А дрожжи в полностью отбродившей браге тоже теряют активность и погибают.